Топ-5 самых богатых свердловских чиновников. Правительство региона отчиталось о доходах

Главы правительства региона обнародовали данные о своих доходах и имуществе за прошлый год — лидер прежний, а состав самой состоятельной пятерки чиновников серьезно изменился. Главы правительства региона отчитались о доходах и имуществе за 2017 г. — вместе со своими супругами. Больше всех удалось заработать первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову — у него 37,8 млн руб., заработанных в прошлом году. Годом ранее было 23 млн Жена г-на Тунгусова тоже показала больший доход — 31,8 млн руб. против 20,4 млн в 2016 г. Второе место у главы министерства промышленности и науки Сергея Пересторонина — он задекларировал 7,9 млн руб. дохода (ранее было 3,2 млн). За год чиновник также сменил авто — марка осталась прежней, а класс повысился (был Toyota Land Cruiser Prado, теперь — Toyota Land Cruiser). Супруга г-на Пересторонина владеет Porsche Cayenne Diesel и заработала в 2017 г. 279 тыс. руб. А годом ранее цифра была на уровне 657 тыс.

На третьей строчке оказался министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов с доходом в 7,3 млн руб., далее — глава областного департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов с 7,2 млн Годом ранее г-н Россолов указывал заработок в 2,4 млн руб. Замыкает пятерку первый вице-губернатор Алексей Орлов , задекларировавший доход в 4,8 млн руб.

Как писал DK.RU, ранее о своих доходах и имуществе за 2017 год отчитались свердловские депутаты Госдумы . Лидер списка Лев Ковпак заработал почти 60 млн руб., самая небольшая зарплата депутата — 2,5 млн руб. в год. Также о своих доходах рассказывал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман . В интервью Юрию Дудю он пояснил:

У меня капец с деньгами. Не очень хорошо. У меня зарплата в среднем порядка 150 тыс. руб. в месяц. Мне этих денег откровенно не хватает, потому что мне надо содержать музей, реставраторов. Конечно, я проедаю какие-то свои старые запасы. Город, должность занимают все свободное пространство в голове, невозможно ничего совмещать. Но если я не буду заниматься городом, я займусь своими делами, выстрою какой-то бизнес. Деньги я умею зарабатывать.