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В Пермском крае с 1 мая вырастут цены на газ
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В Пермском крае с 1 мая вырастут цены на газ 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
С 1 мая в Прикамье подорожает стоимость природного газа для жителей региона.
Так, при оплате по прибору учёта стоимость одного кубометра потреблённого газа для квартир со счётчиком на приготовление пищи и нагрев воды составит 5 рублей 48 копеек, в жилых помещениях со счётчиком на отопление и приготовление пищи — 4 рубля 64 копейки.
В случае с оплатой по нормативу стоимость газа в месяц на одного человека составит:
в квартире с газовой плитой и горячим водоснабжением — 65 рублей 76 копеек, в квартире с газовой плитой без горячего водоснабжения — 109 рублей 60 копеек, в квартире при наличии газовой плиты и проточного водонагревателя — 191 рублей 80 копеек.
Наконец, при оплате газа в частном секторе без прибора учета за один квадратный метр отапливаемой площади будет взиматься 46 рублей 40 копеек.
Отметим, что рост цен на газ прописан в Постановлении Региональной службы по тарифам Пермского края № 1-г от 04.04.2018 года.
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