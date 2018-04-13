В Пермском крае с 1 мая вырастут цены на газ

С 1 мая в Прикамье подорожает стоимость природного газа для жителей региона.

Так, при оплате по прибору учёта стоимость одного кубометра потреблённого газа для квартир со счётчиком на приготовление пищи и нагрев воды составит 5 рублей 48 копеек, в жилых помещениях со счётчиком на отопление и приготовление пищи — 4 рубля 64 копейки.

В случае с оплатой по нормативу стоимость газа в месяц на одного человека составит:

в квартире с газовой плитой и горячим водоснабжением — 65 рублей 76 копеек, в квартире с газовой плитой без горячего водоснабжения — 109 рублей 60 копеек, в квартире при наличии газовой плиты и проточного водонагревателя — 191 рублей 80 копеек.

Наконец, при оплате газа в частном секторе без прибора учета за один квадратный метр отапливаемой площади будет взиматься 46 рублей 40 копеек.