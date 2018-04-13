Названы самые богатые жены членов правительства России

Самой богатой женой члена правительства России стала супруга первого вице-премьера Игоря Шувалов Ольга Шувалова . В прошлом году она заработала 89 млн рублей — это на 28 млн рублей больше, чем в 2016 году. Вместе с супругом она владеет тремя квартирами площадью 108, 74 и 116 кв. м, арендует квартиру в Великобритании площадью 483 кв.м, дом в Австрии (1480 кв.м) и дом в России (4174 кв.м).

В семье Шуваловых три автомобиля: Jaguar XJ8, ВАЗ 2101 и ЗИЛ 41047. Суммарный доход четы Шуваловых составил 180,5 млн рублей — это на 35% больше, чем в 2016 году.

На втором месте, согласно декларациям, оказалась супруга главы Минстроя Михаила Меня Елена Налимова. За прошлый год она заработала 73 млн рублей, что на 22 млн рублей больше, чем в 2016 году. У нее в собственности три квартиры в России площадью 50, 56, 114 кв.м. и автомобиль Range Rover. На пару с мужем они заработали 84,2 млн рублей, что на 33% больше, чем в 2016 году.

На третьей строчке находится жена министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова Светлана Никифорова . Ее доход составил 63 млн рублей (+14 млн рублей к 2016 году). В ее собственности квартира площадью 44 кв. м, в совместной собственности квартира площадью 296 кв.м. и половина квартиры площадью 139 кв.м.

Она арендует здание площадью 247 кв.м. В ее собственности два автомобиля — Ауди Q5 и TeslaХ. Вместе с мужем они заработали в 2017 году 68,8 млн рублей (+26,5% к 2016 году).