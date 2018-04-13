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Ростовский зоопарк поднимает цену на билеты
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Ростовский зоопарк поднимает цену на билеты 

Деловое сообщество 1 час назад
Цена вырастет уже на этих выходных, 15 апреля. Остальные билеты в цене не вырастут. Детский билет будет стоить 100 рублей, а дети до пяти лет как всегда попадут в зоопарк бесплатно. Есть и льготные билеты, их цена составляет 135 рублей. Ими смогут воспользоваться многодетные семьи, инвалиды, сироты и Герои Советского Союза, России и Полные кавалеры орденов Славы.
Парковка обойдется автолюбителям в 55 рублей. Цены на билеты не повышались уже два года, уточняет администрация зоопарка. Небольшое увеличение цены вынужденная мера.
Ростовский зоопарк ждет своих гостей с 8 утра и до 8 вечера. Сотрудники приглашают гостей посмотреть показательные кормления различных зверей. Уже проснулся любимец публики бурый медведь Андрюша, а главным событием весны станет открытие нового вольера для носорогов. В нем будет жить белый носорог Теркель.
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