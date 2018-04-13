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Акция «Убери за своим питомцем» пройдет в столице
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Акция «Убери за своим питомцем» пройдет в столице 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В столице пройдет акция «Убери за своим питомцем» 14 апреля, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зою Зотову. По ее словам, планируется установить в парках, на детских площадках и общественных местах таблички с напоминанием о необходимости убирать за животными.
«Мы 14 апреля совместно с молодежным советом при столичном Департаменте ЖКХ, членами молодежных палат районов и общественными организациями столицы проведем акцию «Убери за своим питомцем», во время которой будем раздавать диспенсеры для хозяев собак в разных районах Москвы. Наши волонтеры также проведут информационную кампанию для москвичей, выгуливающих своих питомцев», — сказала Зоя Зотова.
Она добавила, что отсутствие культуры и социальной ответственности при выгуле домашних животных — это чрезвычайно острая тема. «Если акция пройдет успешно, мы будем обсуждать вопрос о ее включении во все общегородские субботники», — заключила Зоя Зотова.
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