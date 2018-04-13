Ещё
Honda Accord доступен по льготной арендной программе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Honda Accord доступен по льготной арендной программе 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Желая повысить спрос на свои автомобили, Honda ввела благоприятные условия для арендаторов.
Пока программа распространяется только на модель Honda Accord. По базовым условиям аренда с правом выкупа доступна за 249 долларов в месяц на 3 года.
При этом первоначальный взнос составит 2 400 долларов. Это на 800 USD ниже, чем было в предыдущие месяцы.
Можно заказать для себя и улучшенную комплектацию. Речь идет о варианте Honda Accord EX. В этом случае плата за пользование составит 289 долларов за каждый месяц.
Первоначальный взнос будет также больше — 2 699 американских денежных единиц. Это на 900 $ меньше, чем это было ранее.
Несмотря на то, что седаны пользуются более низким спросом, чем другие типы кузова, Honda Accord по итогам 2017 года составила достойную конкуренцию Toyota Camry.
Если же говорить о нынешнем годе, то Honda удалось реализовать 61 601 единиц модели Accord. Это ниже, чем показатель по первому кварталу минувшего года.
Car.ru: последние новости
Alibaba намерен начать продажу копии Tesla — Xpeng Автокомпании представленные на российском авторынке начали стабильно повышать цены Центробанк опытным водителям сделает ОСАГО дешевле?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»472
Россия отказывается от SWIFT130
Умер юморист Андрей Жмакин72
В России решили избавиться от двух министерств130
Определен самый богатый член кабмина50
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение