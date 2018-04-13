Honda Accord доступен по льготной арендной программе

Желая повысить спрос на свои автомобили, Honda ввела благоприятные условия для арендаторов.

Пока программа распространяется только на модель Honda Accord. По базовым условиям аренда с правом выкупа доступна за 249 долларов в месяц на 3 года.

При этом первоначальный взнос составит 2 400 долларов. Это на 800 USD ниже, чем было в предыдущие месяцы.

Можно заказать для себя и улучшенную комплектацию. Речь идет о варианте Honda Accord EX. В этом случае плата за пользование составит 289 долларов за каждый месяц.

Первоначальный взнос будет также больше — 2 699 американских денежных единиц. Это на 900 $ меньше, чем это было ранее.

Несмотря на то, что седаны пользуются более низким спросом, чем другие типы кузова, Honda Accord по итогам 2017 года составила достойную конкуренцию Toyota Camry.

Если же говорить о нынешнем годе, то Honda удалось реализовать 61 601 единиц модели Accord. Это ниже, чем показатель по первому кварталу минувшего года.