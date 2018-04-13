Alibaba намерен начать продажу копии Tesla — Xpeng

Две солидных корпорации — Foxconn и Alibaba вложили около 2,7 млрд долларов США для реализации проекта по разработке и производству т.н. «убийцы Tesla». Ею должна стать автомодель китайского производства — Xpeng.

Важным моментом является то, что изначально было решено отойти от прилипшего уже к китайцам понятия копирования. Они заявили о разработке чего-то большего, чем то, что являет собой линейка электромобилей Tesla.

В итоге пока что имеем лишь громкие заявления. В частности, китайские разработчики хвастались своей высоковольтной тяговой аккумуляторной батареей.

Но на тестах она показала, что способна давать энергию лишь на 300 километров. Когда у Tesla показатели в полтора раза выше.

Тем не менее, дело продвигается и на пекинском мотор-шоу был представлен уже третий концепт G3.

Так что Alibaba объявил о приеме предзаказов на новый электромобиль. Касательно ориентировочной стоимости автоновинки достоверной информации пока что нет.