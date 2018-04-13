В Москве растет спрос на апартаменты

При этом востребованность апартаментов растет активными темпами. Популярность этого формата жилья, по мнению экспертов, обусловлена доступными ценами — от 2 миллионов рублей и, как правило, удачным расположением в обжитых районах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.

Популярностью пользуются в основном небольшие лоты — студии, однокомнатные квартиры или же квартиры с одной спальней.

Больше всего на рынке представлено апартаментов бизнес-класса — в настоящее время в продаже находится больше 5 тысяч лотов. Наименьший объем — в классе премиум, на экспозиции находится 507 лотов.

Средняя стоимость квадратного метра апартаментов по итогам первого квартала составила около 235 тысяч рублей.