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В Москве растет спрос на апартаменты
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В Москве растет спрос на апартаменты 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
При этом востребованность апартаментов растет активными темпами. Популярность этого формата жилья, по мнению экспертов, обусловлена доступными ценами — от 2 миллионов рублей и, как правило, удачным расположением в обжитых районах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.
Популярностью пользуются в основном небольшие лоты — студии, однокомнатные квартиры или же квартиры с одной спальней.
Больше всего на рынке представлено апартаментов бизнес-класса — в настоящее время в продаже находится больше 5 тысяч лотов. Наименьший объем — в классе премиум, на экспозиции находится 507 лотов.
Средняя стоимость квадратного метра апартаментов по итогам первого квартала составила около 235 тысяч рублей.
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