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Экологическую акцию проведут в школе на Волоколамке
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Экологическую акцию проведут в школе на Волоколамке 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В школе №1252 имени Сервантеса района Сокол пройдет акция по сбору макулатуры. Подробности сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В здании первых классов школы пройдет акция в рамках эколого-просветительского проекта «Бумажный Бум». Не обойдется и без традиционных для нас соревнований по количеству принесенной макулатуры среди 1-4 и 5-11 классов. Помните, что 54 килограмма бумаги позволяют сохранить одно дерево, и присоединяйтесь, — сказал представитель школы.
Акция будет проходить 13 апреля по адресу: Волоколамское шоссе, дом 14. (ео)
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