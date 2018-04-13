Экологическую акцию проведут в школе на Волоколамке

В школе №1252 имени Сервантеса района Сокол пройдет акция по сбору макулатуры. Подробности сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В здании первых классов школы пройдет акция в рамках эколого-просветительского проекта «Бумажный Бум». Не обойдется и без традиционных для нас соревнований по количеству принесенной макулатуры среди 1-4 и 5-11 классов. Помните, что 54 килограмма бумаги позволяют сохранить одно дерево, и присоединяйтесь, — сказал представитель школы.

Акция будет проходить 13 апреля по адресу: Волоколамское шоссе, дом 14. (ео)