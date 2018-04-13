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IT-холдинг IBS приостановил работу по подготовке к IPO
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IT-холдинг IBS приостановил работу по подготовке к IPO 

Rambler News Service 2 часа назад
IT-холдинг IBS приостановил работу по подготовке к IPO из-за «возросшей волотильности на рынках», сообщили RNS в пресс-службе IBS.
«Мы получили очень позитивный отклик от инвесторов о нашем бизнесе и сохраняем намерение провести IPO. При этом возросшая волатильность на рынках в настоящее время создает не самые лучшие условия для размещения. Мы уверены в фундаментальной привлекательности бизнеса IBS и возобновим работу над IPO, когда ситуация будет более благоприятной» — сообщили в пресс-службе IBS.
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