Благотворительная акция «Белый цветок» прошла в Выхине-Жулебине

В четверг, 12 апреля, специалисты службы сопровождения совместно с учащимися 4 «Г» класса и учащимися с ограниченными возможностями здоровья провели круглый стол в школе № 1935 района Выхино-Жулебино.

«Мы обсудили важность проявления милосердия и неравнодушия. Так, учащиеся четвертого класса представили свои проекты, которые готовили в течение недели», — сообщается на сайте учреждения.

В заключение мероприятия ребята приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок». Дети смастерили поделки из бумаги и подручных материалов. (вт)