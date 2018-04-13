Ещё
Благотворительная акция «Белый цветок» прошла в Выхине-Жулебине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благотворительная акция «Белый цветок» прошла в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В четверг, 12 апреля, специалисты службы сопровождения совместно с учащимися 4 «Г» класса и учащимися с ограниченными возможностями здоровья провели круглый стол в школе № 1935 района Выхино-Жулебино.
«Мы обсудили важность проявления милосердия и неравнодушия. Так, учащиеся четвертого класса представили свои проекты, которые готовили в течение недели», — сообщается на сайте учреждения.
В заключение мероприятия ребята приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок». Дети смастерили поделки из бумаги и подручных материалов. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Мэр Москвы проголосовал на выборах депутатов Госдумы Старшеклассники одной из школ Выхина-Жулебина провели субботник Подростки из Выхина-Жулебина посетили Музей боевой славы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»477
Россия отказывается от SWIFT140
Умер юморист Андрей Жмакин72
В России решили избавиться от двух министерств131
Определен самый богатый член кабмина55
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение