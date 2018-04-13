Отношение глобальных инвесторов к России начинает восстанавливаться, — Софья Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал»

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Биржи Европы закрылись в минусе на заявлениях США по Сирии

Цена биткоина второй день растет более чем на 10%

После периода волатильности курс рубля вернется в диапазон 55-60 за доллар, - Наталия Орлова,главный экономист Альфа-банка