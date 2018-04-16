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У здания ФСБ в Москве задержали участников акции в поддержку Telegram
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У здания ФСБ в Москве задержали участников акции в поддержку Telegram 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: Newsru.com
В центре Москвы проходит акция в поддержку мессенджера Telegram, заблокированного в России по решению суда. Прямая трансляция акции идет во «ВКонтакте».
«Судя по количеству участников, на акцию пришли только те, кому не удалось настроить себе VPN. Ну или прокси не туда прописали», — иронизирует Mash.
Mash сообщает о задержании активиста Дмитрия Энтео за организацию несанкционированного мероприятия в поддержку мессенджера. На акции также была задержана участница Pussy Riot Мария Алехина и еще несколько человек. Полицейские сопроводили их в автобусы.
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