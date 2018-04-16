У здания ФСБ в Москве задержали участников акции в поддержку Telegram

В центре Москвы проходит акция в поддержку мессенджера Telegram, заблокированного в России по решению суда. Прямая трансляция акции идет во «ВКонтакте».

«Судя по количеству участников, на акцию пришли только те, кому не удалось настроить себе VPN. Ну или прокси не туда прописали», — иронизирует Mash.