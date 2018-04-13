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С 1 мая в Прикамье подорожает газ
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С 1 мая в Прикамье подорожает газ 

59.ru 46 минут назад
Фото: 59.ru
«Газпром» в Пермском крае поднимает цены на коммунальные услуги. С 1 мая газ в квартирах подорожает примерно на три рубля. В квартирах со счетчиками, где газ используется для плиты и нагрева воды, коммунальная услуга подорожает на 25 копеек — цена кубического метра составит 5,48 рубля. В домах, в которых газ используется еще и для отопления, он подорожает на 19 копеек, то есть обойдется жильцам в 4,64 рубля за кубометр. Для тех, кто платит по нормативу, оплата газа увеличится на три рубля — до 65,76 рубля с одного прописанного в квартире человека. — Сверить состояние расчетов за потребленный природный газ можно, позвонив в абонентский участок по месту жительства, — сообщают в «Газпроме». При оплате по прибору учета стоимость 1м3 потребленного газа составляет:
В квартире с газовым счетчиком на приготовление пищи и нагрев воды
5 руб. 48 коп.
В жилых помещениях с газовым счетчиком на отопление и приготовление пищи
4 руб. 64 коп.
При оплате по нормативу стоимость газа в месяц на 1 человека составляет:
В квартире с газовой плитой и горячим водоснабжением
65 руб. 76 коп.
В квартире с газовой плитой без горячего водоснабжения
109 руб. 60 коп.
В квартире при наличии газовой плиты и проточного водонагревателя
191 руб. 80 коп.
При оплате потребления газа в частном секторе без прибора учета:
За 1м2 отапливаемой площади
46руб. 40 коп.
Ранее мы сообщали, что с 1 июля в Прикамье поднимутся цены на отопление и горячую воду. Рост цен составит от 2,7 до 4%.
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