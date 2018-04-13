Сотрудники исправительной системы Нижегородской области поддержали «День птиц»

ГУФСИН России по Нижегородской области поддержал акцию в честь международного дня птиц. Как сообщает пресс-служба областного ГУФСИН, 2018 год — год добровольца (волонтера), и сотрудники УИС Нижегородской области приняли участие во Всероссийской Акции «Всемирный День птиц». В акции приняли участие более 500 работников исправительной системы Нижегородской области и 150 детей.

Международный день птиц имеет богатое прошлое: в 1905 году вступила в силу международная конвенция по охране птиц, а в 1918 году Россия подписала действующий поныне международный договор о перелетных птицах. Участники акции в Нижегородской области активно участвовали в строительстве домиков для перелетных птиц, посещали школьные и дошкольные образовательные учреждения с целью размещения кормушек и скворечников.