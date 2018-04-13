В Тобольске стартовала ежегодная спортивная акция «Областная зарядка»

Сегодня утром в рамках профилактической акции «Областная зарядка» прошла утренняя тренировка для студентов медицинского колледжа им. Володи Солдатова.

В акции приняли участие около 70 студентов колледжа, а также директор Центра по проведению спортивных мероприятий Николай Колядич. Тренировку проводил мастер спорта по поуэрлифтингу и силовом у экстриму Александр Зинец.

Ежегодная спортивная акция нацелена на развитие знаний у жителей города о правильном распределении физических нагрузок и здоровом питании. Кроме того, в рамках проведения утренних зарядок с участием профессиональных фитнес-инструкторов, работники различных компаний повышают двигательную активность прямо на рабочих местах

Использовано фото с сайта https://vk.com/sporttobolsk.