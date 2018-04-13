Автокомпании представленные на российском авторынке начали стабильно повышать цены

По мнению автоэкспертов, текущее (и последующее) повышение цен на автомобильную продукцию в России обусловлено двумя основными факторами.

Прежде всего на положение дел в автобизнесе повлияло недавнее решение правительства РФ повысить утилизационные сборы.

Особенно пострадали автомодели с моторами 2-2,5 литра. Налог вырос в полтора раза! Этот факт естественно отразился на ценообразовании.

В противном случае автопроизводители рисковали бы остаться с минусовым балансом.

А недавно еще и произошел очередной обвал отечественной валюты. Рубль хорошенько качнуло. И это также потянуло за собой удорожание импортных деталей и составляющих узлов.

Уже подняли расценки автобренды: Ravon (10-30000 руб.), Honda (20000 руб. на автомодель CR-V), примерно на 2% подорожала продукция Audi, Volkswagen и Skoda, некоторые автомодели Subaru (30-50000 руб.).