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Власти Воронежа заплатят за содержание ливневой канализации около 7 млн рублей
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Власти Воронежа заплатят за содержание ливневой канализации около 7 млн рублей 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Победителем торгов стало ООО «РСУ-36». Власти Воронежа нашли подрядчика для содержания ливневой канализации. Им стало ООО «РСУ-36». Итоги аукциона подвели в четверг, 12 апреля. Стоимость работ составит 6,63 млн рублей. В торгах приняли участие две компании. При стартовой величине контракта в 6,7 млн ООО «Промгидросети» предложили выполнить работы за 6,67 млн рублей, победитель — за 6,63 млн Подрядчику предстоит очистить колодцы ливневой канализации от мокрого ила и грязи, промыть трубопроводы и очистить отстойники, восстановить ливнеприёмные и смотровые колодцы и установить металлические решетки и крышки люков. Победитель торгов также должен будет проводить постоянный мониторинг состояния водоотводных сооружений и обеспечивать бесперебойную круглогодичную работу водосточной системы. В перечень вошел 261 объект — сети ливневой и дренажной канализации как на крупных магистралях, улице Плехановской, Московском и Ленинском проспектах, так и на окраинах города. Ранее в 2018 году ООО «РСУ-36» уже выиграло другой аукцион на содержание ливнёвки — на 1,6 млн рублей. В ближайших планах мэрии создание муниципального предприятия для содержания ливневой канализации и развитие ее сети. Елена Гончарова
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