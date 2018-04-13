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Цены на жилье вторичного рынка в Куркине за месяц практически не изменились
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Цены на жилье вторичного рынка в Куркине за месяц практически не изменились 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Стоимость вторичного жилья в Куркине в марте по сравнению с февралем практически не изменилась. Квартиры подорожали всего на 0,1%.
К такому выводу пришли специалисты одного из ведущих агентств в области недвижимости столицы.
— Средняя стоимость квадратного метра жилья в районе Куркино на данный момент составляет 157 116 рублей, что на 0,1% выше, чем в феврале, — сообщил источник в агентстве.
Строчку в рейтинге цен на недвижимость район Куркино на северо-западе Москвы делит с районом Молжаниновский Северного административного округа. (ск)
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