Цены на жилье вторичного рынка в Куркине за месяц практически не изменились

Стоимость вторичного жилья в Куркине в марте по сравнению с февралем практически не изменилась. Квартиры подорожали всего на 0,1%.

К такому выводу пришли специалисты одного из ведущих агентств в области недвижимости столицы.

— Средняя стоимость квадратного метра жилья в районе Куркино на данный момент составляет 157 116 рублей, что на 0,1% выше, чем в феврале, — сообщил источник в агентстве.