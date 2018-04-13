Популярные вседорожники УАЗ снова подорожают

Ситуация на валютном рынке повлияет на стоимость популярных отечественных автомобилей УАЗ. В настоящее время компания изучает возможности по корректировке цен.

Глава концерна Sollers Вадим Швецов сообщил РБК , что не исключает повышения цен на автомобили при курсе 60-62 рублей за доллар. «Вопрос в том, какой будет отскок. Конечно же, (курсы) валюты очень чувствительны для автопрома, поэтому, конечно, если курс закрепится больше чем 60-62 руб., то это будет серьёзным фактором возможного повышения цен и, соответственно, снижения потребительского спроса», — пояснил Швецов.

Напомним, снижение курса рубля уже отразилось на стоимости автомобилей Audi и Volkswagen — компании подняли ценники на 2%. Абсолютное большинство мировых брендов скорректирует цены в обозримом будущем. На пересмотр цен повлияло также резкое повышение ставок утилизационного сбора. Апрельское подорожание, по мнению экспертов, стало лишь началом очередного витка цен на автомобили и околоавтомобильную продукцию.

Пресс-служба УАЗа пока не подтвердила, но и не опровергла возможное повышение цен. На днях компания выпустила на рынок новую версию вседорожника «Патриот», стоимость которой перевалила за миллион рублей.

С 1 апреля Ульяновский автомобильный завод уже повысил стоимость моделей «Патриот» и «Пикап» во всех комплектациях. Стоимость вседорожника «Патриот» поднялась на 20 тыс. рублей, а модели «Пикап» — на 21—50 тыс. рублей. По данным RNS, УАЗ уже уведомил официальные дилерские центры о новом повышении цен с июня-июля. Подорожание составит порядка 50 тыс. рублей.