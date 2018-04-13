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В Хорошево-Мневниках очистят от мусора береговую линию Москвы-реки
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В Хорошево-Мневниках очистят от мусора береговую линию Москвы-реки 

Управа района Хорошево-Мневники 39 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В районе Хорошево-Мневники уберут мусор с береговой линии Москвы-реки в Серебряном бору. Акция «Московский берег» состоится 21 апреля.
— На заседании рабочей группы дирекции природной территории «Серебряный бор» с инициативой проведения акции «Московский берег» выступил Сергей Богданов — член рабочей группы, общественный деятель, а также советник депутата Московской городской думы. Вся рабочая группа поддержала предложение по проведению природоохранной акции, — сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Участников акции ждут по адресу: ул. Таманская, д. 1, Пикниковая долина. Начало в 10.00. Принять участие может любой желающий. (ео)
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