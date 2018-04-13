В Хорошево-Мневниках очистят от мусора береговую линию Москвы-реки

В районе Хорошево-Мневники уберут мусор с береговой линии Москвы-реки в Серебряном бору. Акция «Московский берег» состоится 21 апреля.

— На заседании рабочей группы дирекции природной территории «Серебряный бор» с инициативой проведения акции «Московский берег» выступил Сергей Богданов — член рабочей группы, общественный деятель, а также советник депутата Московской городской думы . Вся рабочая группа поддержала предложение по проведению природоохранной акции, — сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

Участников акции ждут по адресу: ул. Таманская, д. 1, Пикниковая долина. Начало в 10.00. Принять участие может любой желающий. (ео)