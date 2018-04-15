В Ханты-Мансийске коренные народы Севера отметили Вороний день и Новый год

В парке Лосева прошло празднование национального праздника Вурна Хатл или Вороний день по-русски. На это мероприятие приехали люди и коллективы со всего округа, не смотря на распутицу и отдалённость некоторых регионов. У коренных малочисленных народов Севера птица Ворона знаменует приход весны. Этот день проходит громко и весело, с большим количеством песен и танцев.

Поприветствовать собравшихся жителей на сцену вблизи фонтана «Обь и Иртыш» вышла директор департамента культуры ХМАО-Югры, заслуженный деятель культуры Надежда Казначеева. Она сообщила, что национальный праздник Вороний день учреждён постановлением правительства округа в 2012 году. Его празднуют ежегодно во всех муниципалитетах региона и что в этот день чествуют рождённых детей коренных малочисленных народов севера и добавила: «И, как сказали мои коллеги, вчера здесь ворона серая пролетала!» Прилёт вороны прямое доказательство того, что весна пришла и вступает в полные свои владения.

Помимо этого, у коренных народов севера по обскому календарю, вороний день знаменует Новый год. У обских угров Новый год наступает весной, когда природа вокруг расцветает и оживает. После торжественных слов на сцену поднялась на сцену девушка с младенцем в люльке (онтуп), которая призывала ворону прилететь в наши края, принести весну и погреть свои лапки в стружках и опилках, оставленных детьми. Выступление девушки сопровождалось игрой не нарс-юхе (национальный инструмент) воспитанниками детского этнокультурного образовательного центра Ханты-Мансийска . Далее по программе объявили конкурс на лучший костюм вороны.

Из уважаемых жителей и деятелей округа выбрали жюри, которому поручили определить лучший и оригинальный костюм. В этом конкурсе участвовали, как взрослые женщины из разных регионов Югры , так и юные школьники из образовательных организаций Ханты-Мансийска. Презентацию костюма каждый проводил по своему усмотрению и сопровождал его стихотворением, песней, танцем или постановкой. К этому конкурсу все участники отнеслись серьёзно и приготовление начали за долго до праздника. Каждый образ был не похожим на другой, оригинальным с использованием разных материалов и украшений, в ход шли даже сушки.

Юная участница ученица 5 класса из Лянтора Сенгепова Людмила рассказала, как она делала костюм: «Мы хотели передать реальный образ вороны. Перья, пайетки, украшения мы делали вместе с мамой».

Пока жюри оценивало и выбирало лучший костюм, на сцене продолжали выступать национальные коллективы с творческими номерами. Со сцены практически не сходили дети, показывая свои таланты в разных творческих жанрах. Это прямое доказательство того, что культура народов Севера процветает и в этом направлении идёт активная работа национальных кружках муниципалитетов Югры.

Самым творческим и богатым на выступления оказался коллектив из Ханты-Мансийского района посёлка Кышик «Мощ хот», что в переводе на русский означает сказочный дом. В их исполнении были мужские ритуальные танцы, в том числе, танец с лисой. В этой постановке показана история охотника, борющегося с диким животным, над которым после долгой схватки мужчина одерживает победу, показывая тем самым превосходство и силу человеку над природой.

Затем проходило шествие новорождённых детей, появившихся в национальных семьях за год — всего их было 12. Это дети, родившиеся в семьях, которые принимают активное участие в развитии культуры народов Севера. Молодых родителей поздравляли с появление на свет ребятишек и вручили им награды и подарки. Среди семей, представленных на празднике, были Беспаловы, Бровины, Дениславовы.

Парк Лосева пестрил обилием лавок с продукцией коренных народов севера. В большом ассортименте были представлены украшения и сувениры, изготовленные мастерицами: различные пано, игольницы, платья, деревянная посуда, куклы. Всюду проходили мастер-классы, в которых люди принимали активное участие.

Своими руками они плели гнёзда для вороны из тонких прутьев деревьев, украшая и соединяя их ленточками. Мастерицы округа учили женщин делать Акань (национальная кукла) и сувениры вороны из лоскутков. Самым объёмным и интересным мастер-классом на мероприятии было установление переносного жилища северных народов — чума. Люди могли поучаствовать в возведении постройки жилища, которое раньше служило домом для обских угров.

Мероприятие закончилось подведением итогов конкурса на лучший костюм вороны. Лучшими оказались и разделили первое место Хохлянкина Марина Гаврилова из села Корлики, Нижневартовского района и Хайрушина Наталья Михайловна из Сургутского района. Каждого участника наградили дипломом и призом. С празднования жители уходили веселыми.

Лельхова Надежда, одна из присутствующих на празднике поделилась своими впечатлениями от прошедшего мероприятия: «Я сама из маленькой национальной деревни. С праздником я знакома и всегда принимала участие в нём, даже была вороной как-то, но по масштабу с Ханты-Мансийском, конечно, не сравнится. Здесь столько всего. Аж не знаешь, где остановиться. Хочется успеть и самой поучаствовать и посмотреть на номера, представленные на сцене. Очень здорово. Все в национальных костюмах. Это красиво и именно так нужно проводить такие праздники».