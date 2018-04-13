Участникам акции так понравилось разговаривать на языках народов Севера, что её пришлось продлить

Тюмени, Югры. Ямальская акция по популяризации языков коренных народов Севера продолжается. К жителям округа присоединились участники из Санкт-Петербурга

Ямало-Ненецком автономном округе по многочисленным просьбам общественности до 20 апреля продлена акция «Мы говорим на родном языке», организованная департаментом по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.

На сегодняшний день в рамках акции поступило более 50 видеооткрыток и более 40 открыток на бумажном носителе из муниципальных районов ЯНАО, а также городов Салехард , Санкт-Петербург, Надым , Тюмень и других.

В департаменте отмечают, что количество участников акции уже превысило 100 человек. Работы подаются как индивидуальные, так и коллективные. Активно участвует в акции молодёжь, включая дошколят, учащихся образовательных организаций арктического региона, представителей молодёжных отделений общественных организаций коренных малочисленных народов «Ямал — потомкам!», тюменского «Кедра» и молодёжной организации обско-угорских народов Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, к акции приглашаются жители округа из числа народов ненцы, ханты, селькупы, коми, обладающие знаниями родного языка. Участвовать можно и индивидуально, и в составе семьи, а также творческого коллектива или общественной организации. Для этого нужно сделать видеооткрытки на языке народов Севера или открытки на бумажном носителе, раскрывающие тематику акции: «Что для меня значит мой родной язык?», «Что нужно сделать для сохранения своего родного языка?».

Хронометраж видеооткрытки не должен превышать трёх минут. Обязательным условием является участие в нём представителей народов Севера в национальной одежде.

Видеооткрытки либо открытки на бумажном носителе принимаются в электронном виде на адреса электронной почты организаторов: — народ ханты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; — народ ненцы: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; — народ селькупы: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; — народ коми: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Итоги акции будут размещены на портале департамента по делам КМНС ЯНАО www.dkmns.ru. Информацию об условиях участия в акции можно уточнить по контактным телефонам в департаменте: +7 (34922) 3-10-16, 2-27-99