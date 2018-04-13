Срочно: Китай планирует превратить Хайнань в пилотную зону свободной торговли 

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Из китайского города Цзинань в Узбекистан отправился грузовой состав

Китай завершит пересмотр перечня запретов и ограничений на иностранные инвестиции в первом полугодии - Минкоммерции

Д. Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет в мае или начале июня