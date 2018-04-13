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Москва приняла участие в Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае
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Москва приняла участие в Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы
«На форуме мы с нашими партнерами из стран региона говорили об общих вопросах развития мегаполисов. Дубай становится очень интересной площадкой с точки зрения привлечения финансов. Объем прямых иностранных инвестиций, который накоплен в экономике Москвы, составляет уже более 250 миллиардов долларов. Это очень серьезная цифра, и мы надеемся, что по итогам 2018 года она вырастет до 280 миллиардов долларов», — заявил беседе с журналистами Сергей Черёмин.
Главной темой конференции в этом году стали «Партнерские отношения — для всестороннего роста и устойчивого развития». Москва, отмечалось на форуме, в настоящее время тесно интегрирована во все инвестиционные мировые процессы, что делает российскую столицу особо привлекательной для вложения капиталов.
Сергей Черёмин подтвердил, что интерес к Москве у инвесторов, действительно, очень серьезный. Особое внимание у зарубежных партнеров вызывают стратегически важные проекты, которые Москва сегодня успешно реализует. Это — строительство транспортно-пересадочных узлов, международного медицинского кластера, объектов в Новой Москве, реновация жилого фонда. Среди приоритетных отраслей развития города — транспортная инфраструктура и социальная сфера.
Annual Investment Meeting — крупнейшее и самое известное в мире объединение международного инвестиционного сообщества — проходил в Дубае с 9 по 11 апреля. В рамках работы форумов ведущие ученые и эксперты с мировым именем обсуждают стратегии и знания по привлечению в экономику прямых иностранных инвестиций.
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