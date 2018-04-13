Народный Доверительный Банк снизил ставки по вкладам в рублях

Изменение составило 0,2 процентного пункта.

Теперь «Классический» (на три, шесть месяцев и один год) размещается под 6—7%. Выплата процентов — в конце срока.

«Удобный+» (на шесть месяцев и один год) привлекается под 6,25—6,75%, а доходность «Пенсионного» (на один год) составляет 7%. По обоим вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

«Доходный» (на три, шесть месяцев и один год) можно положить под 5,5—6,5%. Проценты ежемесячно капитализируются.

Сумма первоначального взноса по всем депозитам установлена в размере 10 тыс. рублей. Пополнять можно все вклады, кроме «Классического».