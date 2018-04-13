Ещё
Народный Доверительный Банк снизил ставки по вкладам в рублях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народный Доверительный Банк снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Изменение составило 0,2 процентного пункта.
Теперь «Классический» (на три, шесть месяцев и один год) размещается под 6—7%. Выплата процентов — в конце срока.
«Удобный+» (на шесть месяцев и один год) привлекается под 6,25—6,75%, а доходность «Пенсионного» (на один год) составляет 7%. По обоим вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Доходный» (на три, шесть месяцев и один год) можно положить под 5,5—6,5%. Проценты ежемесячно капитализируются.
Сумма первоначального взноса по всем депозитам установлена в размере 10 тыс. рублей. Пополнять можно все вклады, кроме «Классического».
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара снизился до 61,4 рубля, евро — до 75,8 рубля Азиатские биржи закрылись разнонаправленно Система Contact расширила географию переводов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ117
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски900
Умер юморист Андрей Жмакин45
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Рыбке настал конец156
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение