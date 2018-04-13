Московская и Ханойская биржи подписали меморандум о взаимопонимании

Московская фондовая биржа подписала меморандум о взаимопонимании с Ханойской биржей, направленный на развитие сотрудничества

Подписание меморандума состоялось в рамках проходящего в Москве Биржевого форума 2018. Документ предусматривает обмен информацией о финансовых рынках России Вьетнама , проведение совместных мероприятий и исследований финансового рынка, стажировки сотрудников и т. д. Представители вьетнамской биржи выразили интерес к опыту московских коллег по слиянию двух торговых площадок и выходу объединенной биржи на публичный рынок — в ближайшем времени планируется объединение двух крупных вьетнамских бирж.

Ханойская фондовая биржа создана в 2009 году на базе Hanoi Securities Trading Center, основанного в 2005 году. На ней осуществляются торги акциями, гособлигациями и деривативами.