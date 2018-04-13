ЕЦБ опасается смягчения регулирования банков в США 

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Витор Констанцио заявил, что он обеспокоен тем, что США могут еще больше смягчить требования к капиталу банков, сообщает Bloomberg.
Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио. Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Федеральная резервная система (ФРС) США заявила в среду, что она хочет отказаться от существующего метода измерения лимитов заимствований каждого банка и вместо этого ограничить риски, связанные с конкретными фирмами. По оценкам регуляторов, этот шаг может высвободить капитал в размере $121 млрдКонстанцио опасается, что, помимо этого, регуляторы могут поддаться идее ввести исключения из так называемого коэффициента финансового левериджа — требования о том, чтобы банки поддерживали минимальный уровень капитала по всем своим активам. Такой шаг подорвет одно из ключевых достижений в повышении безопасности банков после финансового кризиса, сказал вице-президент ЕЦБ на мероприятии в Брюсселе в четверг. "Введение коэффициента левериджа… очень важно, и я с беспокойством наблюдаю за некоторыми движениями и вещами, которые подорвали бы роль коэффициента левериджа", — отметил Констанцио, срок полномочий которого истекает 31 мая.
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ФРС меняет требования к капиталу банков с Уолл-стрит Конгресс приблизился к изменению закона Додда-Франка ЕЦБ беспокоится о росте евро и рисках торговой войны «К примеру, одна из вещей, которые вызывают у меня опасения в отношении коэффициента левериджа, — это предложение или идея, которая также отражена в отчете Минфина США о финансовой реформе, о том чтобы начать предоставлять освобождение от вещей, которые больше не будут учитываться для расчета коэффициента левериджа, — уточнил Констанцио. — Я, конечно, надеюсь, что этого не произойдет». Как сообщали «Вести. Экономика», ранее на этой неделе ФРС предложила новые правила, позволяющие некоторым крупным банкам сократить объем капитала, который они должны держать в качестве подушки безопасности на случай экономического шока. Центробанк США заявил, что предлагаемые изменения могут несколько увеличить объем капитала, необходимый для 30 системно важных для глобальной финансовой системы банков (Global Systemically Important Banks, G-SIB). При этом меры должны немного уменьшить объем капитала, необходимый для менее крупных банков, чем G-SIB. У банков и других заинтересованных сторон будет 60 дней, чтобы прокомментировать предложенные правила, которые, вероятно, вступят в силу в следующем году, уточнил Федрезерв. Эта мера знаменует собой первое значительное изменение финансовых правил с момента принятия закона Додда — Франка в 2010 году.