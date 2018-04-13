В Старом Крюково пройдет очередная экологическая акция

15 апреля у торгового центра в корпусе 900 пройдет совместное мероприятие молодежной палаты района Старое Крюково и проекта «Эко-Z» «Эко-Соседи».

Как сообщили организаторы, в программе акции будет работать фримаркет — бесплатный обмен старой, но чистой и целой одежды, при содействии компании «МСК-НТ» организован сбор крышечек, а также эковикторина для взрослых и детей.

Принять участие в акции могу все желающие, начало — в 13.00.

Подобные акции уже проводились молодыми эко-активистами, в частности, в августе прошлого года.