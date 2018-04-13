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В Старом Крюково пройдет очередная экологическая акция
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В Старом Крюково пройдет очередная экологическая акция 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
15 апреля у торгового центра в корпусе 900 пройдет совместное мероприятие молодежной палаты района Старое Крюково и проекта «Эко-Z» «Эко-Соседи».
Как сообщили организаторы, в программе акции будет работать фримаркет — бесплатный обмен старой, но чистой и целой одежды, при содействии компании «МСК-НТ» организован сбор крышечек, а также эковикторина для взрослых и детей.
Принять участие в акции могу все желающие, начало — в 13.00.
Подобные акции уже проводились молодыми эко-активистами, в частности, в августе прошлого года.
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