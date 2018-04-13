У нас газ, нам тепло. А вы, топите акциями Google!

Наполнилось ли ваше сердце хладным ужасом, заныл ли тревожно висок, когда в понедельник упал фондовый рынок?

Уверен, что — да. Да и как же иначе? Ведь это наш, российский, кровный фондовый рынок. Не польский (он у них вообще есть?), не австралийский, не британский. Не какая-нибудь там Нью-Йоркская или Шанхайская биржа. Не какой-нибудь там паршивый Доу-факин-Джонс (кстати, основательно «присевший» во вторник, но ему туда и дорога!). Наш! Отечественный! Фондовый!

Как тут не возопить голосом ужасным: «О, горе! о, трагедия! о, катастрофа!». А дальше просто «о-о-о-о-о!», пока вас не примут за потерявшегося ишака, и не вытянут хворостиной по глупой ушастой крикливой физиономии.

Потому что, простите, но только осёл, он же ишак, может всерьёз разделять панические настроения определённого сегмента интернет-публики в связи с «падением индексов российского фондового рынка». Вы, простите, держатель контрольного пакета какой-нибудь суперкорпорации? Вы лично потеряли минимум один из «утраченных Россией 12 миллиардов долларов»? Ах, нет, вы и в рублях-то не миллионер? Тогда либо не голосите, либо признайте себя ослом.

Я, к счастью, не принадлежу к лучшим людям страны, потерявшим 12 миллиардов долларов на падении индекса фондовой биржи. И к ослам, смею надеяться, не принадлежу. А если и принадлежу, то к какой-то другой породе. Индифферентной к падежу акций и индексов фондовых бирж.

И, полагаю, что экономика — если она экономика, а не приглаженный для порядочности чёрный базар — тоже в известной степени индифферентна к подобным глупостям. Потому что экономика — это, господа, по-прежнему производство. Ведь легенды о «постиндустриальном обществе» — это сказки для блаженных дурачков, вроде уморительно-позорного «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы. Общество как было, так и остаётся индустриальным; определяется наша жизнь, и экономика в том числе, промышленным производством, его состоянием, развитием, особенностями. А всё остальное — это, сограждане, надстройка. И никаких «постиндустриальных», «информационных», «виртуальных», «сетевых» и тому подобных глупостей.

Хотите пример? Да пожалуйста. Не так давно «Телеграм» на пару часов откинулся. В нескольких странах. У пользователей — паника, обмороки, коммуникативное голодание, всё, как положено. Потом были заявления о хакерской атаке, но в реальности просто вырубилась подача электричества на серверы. Вот вам и вся ваша «информационность» и «виртуальность», вот вам вся ваша «постиндустриальность»: фундамент — это простое, сермяжное, материалистическое электричество. И без него никаких «мессенджеров» и «сетей» не будет и в помине. А для производства этого самого материалистического электричества нужны, не поверите, никакие не акции и не индексы, а самые что ни на есть материальные и трудовые — да-да, сограждане, отнюдь не олигархические, а трудовые — ресурсы.

И поэтому даже блогеру в Ютубе должно быть плевать (если он, конечно, не осёл) на котировки Ютуба. А вот на положение трудящихся — не должно. Потому что зависит он от них, а не от котировок. И даже если Ютуб — о, немыслимо! — накроется, блогер, хоть и не умеет ничего путного делать, но худо-бедно проживёт. А вот без электричества или, например, без газа — не проживёт.

Поэтому если вам очень захотелось попереживать из-за убытков олигархов-акционеров, то котировки Ютуба. А вот на положение трудящихся — не должно. Потому что зависит он от них, а не от котировок. И даже если Ютуб — о, немыслимо! — накроется, блогер, хоть и не умеет ничего путного делать, но худо-бедно проживёт. А вот без электричества или, например, без газа — не проживёт. Поэтому если вам очень захотелось попереживать из-за убытков олигархов-акционеров, то делайте это хотя бы не напоказ. А то ведь стыдно, сограждане.