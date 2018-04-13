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Цены на дома и квартиры в Хорватии продолжают расти
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Цены на дома и квартиры в Хорватии продолжают расти 

Prian.ru 1 час назад
По данным Национального бюро статистики, жилье в новостройках выросло в цене на 1% в квартальном и на 4,1% в годовом исчислении. «Вторичка» же подорожала на 3,6% в квартальном и на 8,3% в годовом исчислении, пишет Total Croatia News. В Загребе квартальный рост цен на жилье составил 3,8%, опередив таким образом общенациональные показатели. Напомним, что иностранцы предпочитают покупать квартиры в Загребе, а также в Пуле, Сплите, Макарска и Задаре.
В нашей базе — более 200 предложений по продаже недвижимости в Хорватии.
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