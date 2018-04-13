Благотворительную акцию «Грачи прилетели» организуют в саду имени Баумана

В саду имени Баумана 14 апреля пройдет благотворительная акция «Грачи прилетели». Ее организует Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх».

В рамках мероприятия воспитанники учреждения разместят на территории сада заранее изготовленные и украшенные ими кормушки для птиц.

— В этой акции поучаствуют шесть выпускников детских домов, которые теперь обучаются в нашем учреждении, — рассказал представитель центра «Вверх» и организатор мероприятия Андрей Жиганов. — Такое занятие очень полезно для них. Во-первых, мы помогаем птицам и заботимся о природе. Во-вторых, это часть терапии для наших воспитанников. Когда ребята создают что-то своими руками, они развиваются как личности. В этот момент закладываются такие ценности, как любовь к природе и к труду, забота о ближнем.

Сотрудники центра проводят акцию «Грачи прилетели» каждый год.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: улица Старая Басманная, дом 15.