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Благотворительную акцию «Грачи прилетели» организуют в саду имени Баумана
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Благотворительную акцию «Грачи прилетели» организуют в саду имени Баумана 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В саду имени Баумана 14 апреля пройдет благотворительная акция «Грачи прилетели». Ее организует Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх».
В рамках мероприятия воспитанники учреждения разместят на территории сада заранее изготовленные и украшенные ими кормушки для птиц.
— В этой акции поучаствуют шесть выпускников детских домов, которые теперь обучаются в нашем учреждении, — рассказал представитель центра «Вверх» и организатор мероприятия Андрей Жиганов. — Такое занятие очень полезно для них. Во-первых, мы помогаем птицам и заботимся о природе. Во-вторых, это часть терапии для наших воспитанников. Когда ребята создают что-то своими руками, они развиваются как личности. В этот момент закладываются такие ценности, как любовь к природе и к труду, забота о ближнем.
Сотрудники центра проводят акцию «Грачи прилетели» каждый год.
Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: улица Старая Басманная, дом 15.
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