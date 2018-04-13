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В Иркутске проходит акция «Подари детям каникулы»
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В Иркутске проходит акция «Подари детям каникулы»
ТВ Центр
1 час назад
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ТВ Центр
Об акции «Подари детям каникулы» и о первых результатах расскажет корреспондент
"ТВ Центра"
Елена Сахно
.
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