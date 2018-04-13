Безопасно и недорого. 8 правил, как выбирать продукты на рынке

Считается, что за вкусными и полезными продуктами нужно идти на рынок — там нет такой наценки, как в супермаркете, а продавец часто оказывается производителем товара. Специалисты утверждают: даже на рынке можно обмануться. Эксперты по качеству Ольга Сумкина и Вероника Селезнева рассказали о правилах, которые нужно знать, чтобы выбрать качественный товар.

Составляем список

Если вы идете на рынок впервые, то лучше составить список, даже если вы обладаете уникальной способностью держать информацию в голове. Попав в новое место с большим количеством зазывающих к себе продавцов, очень легко растеряться. Составлять список лучше группами: молочные продукты — вместе, крупы и макароны также. Это поможет избежать лишней беготни по рынку.

Деньги — наличными

На большинстве рынков расчет по картам невозможен, поэтому запаситесь наличностью. Ее лучше заранее разменять на более мелкие купюры, тогда варианта «отсутствия сдачи» у продавцов не возникнет.

Если идете впервые, не ограничивайте себя в сумме. А в следующий раз уже будете знать примерную стоимость продуктов. Но все-таки лучше иметь небольшой запас денег, потому что цена на отдельные продукты может вырасти, а также может проводиться акция на товары, которые вы не планировали покупать

«На одном из рынков мы неожиданно купили за тысячу рублей пятикилограммовую упаковку хороших свежих креветок, — вспоминает Ольга Сумкина. — В магазинах за один килограмм таких морепродуктов мы бы отдали рублей 500».

Будни предпочтительнее

Многие люди предпочитают закупаться продуктами на выходных. Однако если вы не обременены пятидневным рабочим графиком, то эксперты советуют ездить на рынок в будние дни. В это время там значительно меньше людей, а продавцы сговорчивее, потому что у них меньше уверенности в том, что они продадут товар. К тому же, вы сможете разгрузить выходные и провести их с семьей.

Большая очередь? Отлично!

Как правило, торговые ряды редко отличаются друг от друга. Разве что ценой на товары, а вот сами овощи-фрукты и рыба с мясом практически у всех одинаковые. Поэтому выбирайте те прилавки, где больше очередь. Каждый человек ценит свое время, и если он тратит его на очередь к определенному продавцу, значит, там либо дешевле, либо качественнее. Можно также с улыбкой предупредить продавца, что вы придете именно к нему в следующий раз (через неделю, к примеру), если он положит вам хороший товар.

Качество по низкой цене

Ольга Сумкина уверена, что качество овощей и фруктов на рынке выше. Но иногда те же помидоры в магазине дешевле, чем на рынке. «Но это, как правило, пластиковые парниковые помидоры, похожие на детские игрушки, — говорит эксперт. — На деле они абсолютно безвкусные. На рынке можно купить чуть дороже, рублей по 80, но хорошие, грунтовые азербайджанские. В магазине такие же плоды будут стоить уже около 200 рублей».

Доверяй, но проверяй

Зачастую на рынках продавцы сами кладут товар в пакеты. Однако проверять содержимое пакетов никто не запрещает. Только не нужно сразу грубить и кричать, если вам намеренно или случайно подсунули плохой огурец. Спокойно попросите поменять.

Внимание, вес!

Ловкие руки продавца и излишняя болтливость пригождаются им в мастерстве обвешивания. Поэтому смотрите за руками торговца: он не должен придерживать чашу весов! Также попросите не убирать слишком быстро товар с весов, потому что так объективно оценить вес продукта сложно.

Следите за карманами

К сожалению, на рынок принято ходить не только за покупками, но и с целью наживы. Карманники очень ловко обчищают сумки и карманы, поэтому всегда следите за деньгами и ценными вещами, которые вы взяли с собой.

«Лучше держать сумку впереди себя или вовсе сложить все во внутренние карманы, — рекомендует Вероника Селезнева. — Если идете с мужем, можно доверить кошелек ему».