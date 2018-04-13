Нефти предсказали возврат к 100$

Цены на нефть могут вернуться к 100 долларам за баррель на фоне эскалации ситуации в Сирии , пишет «Лента.ру» со ссылкой на мнение аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC.

Основатель аналитической компании Akap Energy Аниш Кападия считает, что цены на нефть достигнут трехзначных показателей в случае, если на Ближнем Востоке «начнет что-то происходить». Он также напомнил, что год назад прогнозировал рост цен до 60-70 долларов за баррель, но тогда мало кто из участников рынка с ним согласился.

К 19:45 мск нефть Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне стоила 72,45 доллара. 11 апреля впервые с ноября 2014-го нефть пробила отметку в 73 доллара за баррель.

Рост цен на нефть связан с обострением ситуации в Сирии после информации о якобы имевшей место химической атаке в городе Дума . Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку на правительство Сирии и пообещал ответить ракетным ударом по сирийским правительственным объектам.

В условиях напряженности в регионе велика опасность срыва поставок сырой нефти, что повлечет за собой сокращение предложения.