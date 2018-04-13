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Нефти предсказали возврат к 100$
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Нефти предсказали возврат к 100$ 

Рамблер 1 час назад
Фото: AP Photo
Цены на нефть могут вернуться к 100 долларам за баррель на фоне эскалации ситуации в Сирии, пишет «Лента.ру» со ссылкой на мнение аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC.
Основатель аналитической компании Akap Energy Аниш Кападия считает, что цены на нефть достигнут трехзначных показателей в случае, если на Ближнем Востоке «начнет что-то происходить». Он также напомнил, что год назад прогнозировал рост цен до 60-70 долларов за баррель, но тогда мало кто из участников рынка с ним согласился.
К 19:45 мск нефть Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне стоила 72,45 доллара. 11 апреля впервые с ноября 2014-го нефть пробила отметку в 73 доллара за баррель.
Рост цен на нефть связан с обострением ситуации в Сирии после информации о якобы имевшей место химической атаке в городе Дума. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку на правительство Сирии и пообещал ответить ракетным ударом по сирийским правительственным объектам.
В условиях напряженности в регионе велика опасность срыва поставок сырой нефти, что повлечет за собой сокращение предложения.
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