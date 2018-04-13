Стюардесса за два года секса с пассажирами заработала миллион долларов

Женщина значительно улучшила свое финансовое состояние.

Стюардесса одной из ближневосточных авиакомпаний заработала за два года один миллион долларов США, занимаясь сексом с пассажирами на борту авилайнера. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Как сообщается, бортпроводница в течение двух лет занималась сексом с пассажирами бизнес-класса. Женщину застали за оказанием особых услуг пассажиру в туалете, после чего уволили. Предприимчивая стюардеса предпочитала работать на дальних рейсах.

Источник, сообщивший информацию изданию, не раскрыл в какой именно авикомпании работала стюардеса, однако отметил, что пассажиры часто проявляют особенный интерес к работницам авиалайнеров. И тогда как многие бортпроводницы не позволяют себе контактов с пассажирами, всегда находяться исключения из правил.