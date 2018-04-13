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Из китайского города Цзинань в Узбекистан отправился грузовой состав
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Из китайского города Цзинань в Узбекистан отправился грузовой состав 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Цзинань, 13 апреля /Синьхуа/ — Грузовой поезд, выполняющий рейс Х9008, в пятницу утром отправился из города Цзинань — административного центра провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в Узбекистан. Это первый железнодорожный состав, отправленный из г. Цзинань в рамках маршрута Китай-Центральная Азия.
Грузовой состав проследует в Узбекистан через КПП Хоргос /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/. Он преодолеет расстояние в 7300 км за 13 дней и прибудет в пункт назначения.
Поезд, груженный контейнерами, транспортирует товары общей стоимостью 23 млн юаней /3,6 млн долларов США/, в том числе текстильное оборудование шаньдунского производства.
В настоящее время из данной провинции осуществляется 8 международных грузовых железнодорожных рейсов. В первые три месяца этого года из Шаньдуна уже было отправлено 14 рейсов по маршруту Китай-Европа, а также 56 рейсов по маршруту Китай-Центральная Азия. -0-
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