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В Самарской области с начала года введено более 300 тысяч кв. м жилья
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В Самарской области с начала года введено более 300 тысяч кв. м жилья 

ТРК Губерния 31 минуту назад
Фото: ТРК Губерния
На 24,2% больше введено жилых домов в Самарской области в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщает Самарастат. На селе этот показатель вырос на 44,5%. Общий объем жилищного строительства в губернии — 354,2 тыс. кв. м жилья. Также с начала года в регионе открыто 440 новых мест в образовательных учреждениях, 164 койко-мест в больницах. Кроме этого, Самарастат отмечает рост в марте индекса промышленного производства губернии на 7,6%, по сравнению с февралем.
Фото: pixabay.com
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