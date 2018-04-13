В Ноябрьске мегаспроса на валюту нет, но разговоры ходят разные

В финансовых учреждениях нефтяной столицы Ямала корреспондент «КС» не увидел мегаспроса на валюту, но разговоры услышал разные.

«Запсибкомбанке» , « ВТБ-24 » и центральном офисе «Сбербанка» очередей нет. Рубль немного укрепился и, как говорят кассиры, народ выжидает, каким будет дальнейшее его движение.

Возле «Сбербанка» мы поговорили с ноябрянкой Анной, которая пришла купить американскую валюту.

— У меня есть немного сбережений, хочу взять пару тысяч долларов, пусть лежат, — рассказала она. — Погоду они мне не сделают, но вдруг рубль действительно обвалится, как предсказывают некоторые финансисты.

— Ну и какая нам разница? — включается в разговор мужчина преклонных лет. — Все равно покупки мы делаем за рубли. У меня, например, кроме зарплаты и пенсии, ничего нет, я отдыхаю в деревне у брата в Краснодарском крае . Зачем мне валюта? Это те, у кого миллионы, могут получить выгоду, купив сейчас и продав, если курс изменится. А мне, кроме портков, терять нечего. И потом, если из-за курса поднимутся цены, нам как-то нужно жить и покупать все за отечественные деньги. Только не снимайте меня, — добавляет он и удаляется скорым шагом.

Анна не совсем согласна со случайным собеседником.

— В 2014-м мы купили доллары дешево и вовремя, потом их вложили в ремонт квартиры. Выгодно получилось. Только я не уверена, что сейчас рубль может настолько ослабнуть, Центробанк обещал не допустить такого, — заключает женщина.

Как отметила кассир одного из банков на условиях анонимности, еще в среду посетители интересовались покупкой, человек двадцать за день поменяли рубли на валюту.

— Но такого ажиотажа, как в крупных городах, у нас не было даже в «черный вторник». Думаю, и не будет. Северяне — народ рассудительный, сломя голову в аферы не бросаются, — считает сотрудница банка.