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В Ноябрьске мегаспроса на валюту нет, но разговоры ходят разные
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В Ноябрьске мегаспроса на валюту нет, но разговоры ходят разные 

Красный Север 31 минуту назад
Фото: Красный Север
В финансовых учреждениях нефтяной столицы Ямала корреспондент «КС» не увидел мегаспроса на валюту, но разговоры услышал разные.
В «Запсибкомбанке», «ВТБ-24» и центральном офисе «Сбербанка» очередей нет. Рубль немного укрепился и, как говорят кассиры, народ выжидает, каким будет дальнейшее его движение.
Возле «Сбербанка» мы поговорили с ноябрянкой Анной, которая пришла купить американскую валюту.
— У меня есть немного сбережений, хочу взять пару тысяч долларов, пусть лежат, — рассказала она. — Погоду они мне не сделают, но вдруг рубль действительно обвалится, как предсказывают некоторые финансисты.
— Ну и какая нам разница? — включается в разговор мужчина преклонных лет. — Все равно покупки мы делаем за рубли. У меня, например, кроме зарплаты и пенсии, ничего нет, я отдыхаю в деревне у брата в Краснодарском крае. Зачем мне валюта? Это те, у кого миллионы, могут получить выгоду, купив сейчас и продав, если курс изменится. А мне, кроме портков, терять нечего. И потом, если из-за курса поднимутся цены, нам как-то нужно жить и покупать все за отечественные деньги. Только не снимайте меня, — добавляет он и удаляется скорым шагом.
Анна не совсем согласна со случайным собеседником.
— В 2014-м мы купили доллары дешево и вовремя, потом их вложили в ремонт квартиры. Выгодно получилось. Только я не уверена, что сейчас рубль может настолько ослабнуть, Центробанк обещал не допустить такого, — заключает женщина.
Как отметила кассир одного из банков на условиях анонимности, еще в среду посетители интересовались покупкой, человек двадцать за день поменяли рубли на валюту.
— Но такого ажиотажа, как в крупных городах, у нас не было даже в «черный вторник». Думаю, и не будет. Северяне — народ рассудительный, сломя голову в аферы не бросаются, — считает сотрудница банка.
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