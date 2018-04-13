Худшие времена для биткоина миновали

Известный хедж-фонд заявил, что цены на биткин достигли дна.

Расположенный в Сан-Франциско фонд Pantera Capital Management считает, что курс 6500 долларов США за биткоин, вероятно, минимален для текущего медвежьего рынка. Аналитики компании считают вероятным достижение битоином новых максимумов, причем его курс чрез год может превысить 20 000 долларов. Фонд Pantera считается одним из самых авторитетных на рынке криптовалют и дает важные прогнозы, хотя и редко, сообщает Dow Jones.

"Я редко бываю настолько уверен в сроках, — написал глава фонда Дэн Морхед в апрельском бюллетене Pantera. — Поток средств от институциональных инвесторов поднимет рынки значительно выше".

Компания Морхеда инвестирует в цифровые валюты и в технологии блок-чейн уже в течение четырех лет, и он обычно воздерживается от краткосрочных прогнозов. По его словам, он дал рекомендации по торговле криптовалютами только четыре раза, из которых три раза он советовал покупать их, а один раз — продавать. Морхед особенно сильно уверен в своем текущем прогнозе, согласно которому биткоин будет расти.

По данным CoinDesk, на момент написания статьи биткоин торговался по 7800 долларов, а до этого в течение нескольких недель завис в районе 7000 долларов. В четверг утором его цена росла со скоростью около 1000 долларов в час при больших объемах торгов, и этот рост был одним из самых резких в текущем году.

Такая динамика стала разворотом от крутого снижения биткоина в последние месяцы. Теперь обстановка на рынке криптовалют в основном успокоилась после прошлогодней лихорадки.

Биткоин исчез с первых полос газет и больше не доминирует в социальных сетях. По данным Google Trends, количество поисковых запросов, содержащих название этой крипотовалюты, с декабря сократилось более чем на 80%. Несмотря на восстановление в четверг, биткоин торгуется примерно на 60% ниже достигнутого в декабре максимума в районе 20 000 долларов.

Инвесторы и аналитики, включая Морхеда, говорили, что приближение 17 апреля, когда в США наступает срок уплаты налогов, оказывает давление на рынок криптовалют.

Домохозяйства США должны уплатить налоги с доходов, полученных в результате роста крипотовалют, на сумму около 25 млрд долларов, и это, вероятно, обусловило массовые продажи перед сроком уплаты, сказал Томас Ли из компании Fundstrat Global Advisors.

Вместе с тем, чем ближе срок уплаты налогов, тем меньшее давление он будет оказывать на рынок, считает Ли.

Морхед также называл продажи с целью уплаты налогов фактором, оказывающим давление на рынок.

"Могу предположить, что частично давление со стороны продаж на рынок в целом было обусловлено продажами с целью уплаты налогов", — написал он в бюллетене компании.

На самом деле пока не ясно, сыграют ли институциональные инвесторы важную роль в подъеме рынка криптовалют в ближайшие месяцы. Начало торговли фьючерсами на биткоин в США в прошлом году было шагом, направленным на привлечение институциональных инвесторов. Но по сравнению с рынком битокоина и рынками других фьючерсов рынок фьючерсов на него остается небольшим.

Почти три четверти из 400 институциональных инвесторов, опрошенных компанией Context Capital Partners, заявили, что в этом году не планируют инвестировать в криптовалюты или в связанные с ними активы.

Морхед сказал, что недавно биткоин прорвал вниз скользящую среднюю за 200 дней, что стало «редким сигналом к покупкам».

По его расчетам, в последние пять лет человек, инвестировавший в биткоины 100 долларов в тот день, когда эта валюта прорвала вниз скользящую среднюю за 200 дней, и продавший их через год, заработал доход в размере 285%.

"По моему профессиональному мнению, мы находимся в самом начале торговли, которая будут продолжаться многие десятилетия, — сказал Морхед. — Если можно купить товар, которой стоил 20 000 долларов, за 7000 долларов, то это, вероятно, можно назвать хорошей сделкой".