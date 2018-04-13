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Суд снял арест с «Укртелекома»
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Суд снял арест с «Укртелекома» 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в определении суда.
Суд также отменил запрет на отчуждение акций. Определение обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.
19 октября 2017 года Хозяйственный суд города Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи «Укртелеком» компанией ЕСУ, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
Таким образом пакет акций «Укртелекома» перешел в государственную собственность.
Ринат Ахметов до сих пор не рассчитался за компанию «Укртелеком», которую купил еще 2013 года у структур, связанных с Дмитрием Фирташем. Как постановил в прошлом году Лондонский международный арбитражный суд, СКМ Ахметова должен оплатить 760 млн долларов долга и 55 млн пени.
Окончательно вопрос долгов Рината Ахметова решится 23 апреля, когда Международный арбитражный суд в Лондоне рассмотрит его апелляцию по делу о долгах за «Укртелеком».
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