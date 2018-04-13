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ГК «Основа» в качестве инвестора выведет на ICO 10 проектов до конца года
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ГК «Основа» в качестве инвестора выведет на ICO 10 проектов до конца года 

Агентство «Москва» 48 минут назад
ГК «Основа» до конца года выведет на ICO 10 проектов, в которых выступает инвестором, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«ГК «Основа» выступает инвестором 10 проектов в области цифровой экономики, ICO которых планируется провести в 2018 г. Первым и самым небольшим проектом в этой линейке стал Prover, который провел ICO в начале апреля и привлек 7,3 млн долл. Доля ГК «Основа» в проектах, выходящих на ICO, составляет в среднем от 15 до 40%», — приводятся в сообщении слова президента ГК «Основа» Александра Ручьева.
Уточняется, что во II квартале этого года планируется провести еще два ICO с совокупным Hard Cap (максимальное количество средств, которые будут собраны в процессе краудфандинга) более 100 млн долл. — это децентрализованная платформа Smart Valley, обладающая полным набором сервисов для легального привлечения, финансирования и развития стартапов в сфере наукоемких технологий, а также кросс-чейн платформа Atum с функцией децентрализованной системы трейдинга и операций между различными блокчейнами.
По словам А.Ручьева, в текущей ситуации ICO — это практически единственный способ привлечения финансирования для развития в России перспективных проектов в области цифровой экономики и передовых технологий российских разработчиков и ученых.
Первое проведенное ICO проекта Prover превысило ожидания команды. «Компания довольна результатами. При Soft Cap (нижний предел сбора средств, если ICO его не достигает, оно отменяется) в 5 млн долл., Prover привлек более 7,3 млн долл., в проект проинвестировали свыше 2 тыс. частных инвесторов», — рассказал А.Ручьев.
Prover — это блокчен-технология для подтверждения подлинности событий и фактов с помощью видеофиксации с записью меток удостоверения подлинности, хранящихся на блокчейне. По замыслу разработчиков, основные сферы применения технологи — страхование, банковские услуги и верификация сделок, в том числе, по продаже и приобретению недвижимости. В настоящий момент команда Prover готовит кейсы по всем этим трем направлениям, которые будут на едином токене.
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