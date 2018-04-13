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Больше всех получают программисты и инженеры
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Больше всех получают программисты и инженеры 

Хабаровский край сегодня 57 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Самыми высокооплачиваемыми в России специалистами стали программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Прайм». Такой вывод сделали аналитики компании HeadHunter по итогам первого квартала 2018 года.
Согласно докладу «Банк данных заработных плат», совокупный ежемесячный доход программистов в Москве находится на уровне 100–110 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 80–100 тыс. рублей, а в регионах — около 60–70 тыс. рублей. Менеджеры по развитию бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, по данным экспертов, получают 70–80 тыс. рублей, а в регионах их доходы также не превышают 60–70 тыс. рублей. Доходы системных администраторов и внутренних аудиторов составляют 40–50 тыс. рублей.
Также аналитики назвали среди высокооплачиваемых профессий агентов по недвижимости, инженеров на производстве, специалистов по маркетингу и рекламе, экономистов и юристов: они получают 70–80 тыс. рублей в Москве, 60–70 тыс. рублей в Петербурге и 40–50 тыс. рублей в регионах. Самыми низкооплачиваемыми признали уборщиков (20–30 тыс. рублей), официантов, рабочих кухни, грузчиков, кладовщиков и продавцов (до 40 тыс. рублей).
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