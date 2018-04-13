Больше всех получают программисты и инженеры

Самыми высокооплачиваемыми в России специалистами стали программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Прайм». Такой вывод сделали аналитики компании HeadHunter по итогам первого квартала 2018 года.

Согласно докладу «Банк данных заработных плат», совокупный ежемесячный доход программистов в Москве находится на уровне 100–110 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 80–100 тыс. рублей, а в регионах — около 60–70 тыс. рублей. Менеджеры по развитию бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, по данным экспертов, получают 70–80 тыс. рублей, а в регионах их доходы также не превышают 60–70 тыс. рублей. Доходы системных администраторов и внутренних аудиторов составляют 40–50 тыс. рублей.

Также аналитики назвали среди высокооплачиваемых профессий агентов по недвижимости, инженеров на производстве, специалистов по маркетингу и рекламе, экономистов и юристов: они получают 70–80 тыс. рублей в Москве, 60–70 тыс. рублей в Петербурге и 40–50 тыс. рублей в регионах. Самыми низкооплачиваемыми признали уборщиков (20–30 тыс. рублей), официантов, рабочих кухни, грузчиков, кладовщиков и продавцов (до 40 тыс. рублей).