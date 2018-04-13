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ЦБ назвал причину ослабления рубля
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ЦБ назвал причину ослабления рубля 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Центробанк России в своем исследовании назвал возможные причины мартовского ослабления курса рубля.
«В марте рубль ослаб почти на 1,5%. Согласно модельной оценке, основной вклад в это внесли разовые плохо предсказуемые факторы, в отсутствии которых рубль был бы на 2–3% крепче. Вероятно, это связанно с ростом геополитической напряженности», — говорится в исследовании «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» на сайте ЦБ.
Специалисты Банка России считают, что восстановление мировых цен на нефть и возросшая привлекательность сделок carry trade, в свою очередь, оказали поддержку рублю. В отсутствие других факторов эти условия привели бы к укреплению рубля на 1–1,5%, говорится в сообщении.
Также отмечено, что в марте ситуация на глобальных финансовых рынках развивалась не в пользу стран с формирующимся рынком, к числу которых относится Россия. «Ужесточение денежно-кредитной политики в США, возросшая вероятность обострения „торговых войн“ и сохраняющаяся волатильность на мировых фондовых рынках заметно снизили спрос инвесторов на рисковые активы», — сообщается на сайте регулятора.
В ходе торгов в пятницу утром курс доллара составил 61,62 рубля, курс евро составил 75,92 рубля. В течение недели рубль дешевел по отношению к евро и доллару.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, как американские санкции ударят по ценам и по курсу рубля.
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