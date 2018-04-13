Жилье в Гааге подорожало на 24% за год

По данным ассоциации риэлторов Нидерландов NVM, спрос на жилье в Гааге сейчас сильно опережает предложение. Агенты по недвижимости отмечают рост числа просмотров недвижимости со стороны иностранцев, пишет DutchNews.nl. В центральных районах доля экспатов достигает 40-50%. Кроме того, растет число частных инвесторов, которые покупают в Гааге каждую пятую квартиру под сдачу в аренду. Средняя стоимость жилья в Нидерландах за 2017 год выросла на 10%, причем квартиры подорожали на 16%. В Роттердаме за год жилье выросло в цене на 15%, а в Амстердаме — на 13,5%. А в феврале 2018-го отмечен самый стремительный рост цен на жилье в стране за последние 16 лет. Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Нидерландах.