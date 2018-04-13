Ещё
Жилье в Гааге подорожало на 24% за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жилье в Гааге подорожало на 24% за год 

Prian.ru 1 час назад
По данным ассоциации риэлторов Нидерландов NVM, спрос на жилье в Гааге сейчас сильно опережает предложение. Агенты по недвижимости отмечают рост числа просмотров недвижимости со стороны иностранцев, пишет DutchNews.nl. В центральных районах доля экспатов достигает 40-50%. Кроме того, растет число частных инвесторов, которые покупают в Гааге каждую пятую квартиру под сдачу в аренду. Средняя стоимость жилья в Нидерландах за 2017 год выросла на 10%, причем квартиры подорожали на 16%. В Роттердаме за год жилье выросло в цене на 15%, а в Амстердаме — на 13,5%. А в феврале 2018-го отмечен самый стремительный рост цен на жилье в стране за последние 16 лет.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Нидерландах.
Prian.ru: последние новости
В Португалии продолжают расти арендные ставки и стоимость недвижимости Иностранцы способствуют возрождению рынка элитной недвижимости Франции Цены на частные дома в Сан-Франциско достигли нового пика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»292
Рыбке настал конец59
Рыбке настал конец31
Москва решила ответить на санкции США213
Путин знает тайну главного оружия Трампа202
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:57
Синоптики рассказали об арктическом воздухе в Москве
Общество Новости Москвы
02:51
В Москве установят первый памятник Тургеневу
Новости Москвы
43:21
Капсулу с посланием потомкам заложили в парке Горького
Новости Москвы
03:20
Синоптики предсказали москвичам теплый май
Новости Москвы Общество
01:05
Иностранцы готовятся к резкому росту рубля
Рынки Экономика
01:00
В автобусах будут принимать банковские карты
Новости Москвы Экономика
00:36
Пассажиры смогут сэкономить на «Аэроэкспрессе»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение