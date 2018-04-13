В Москве продали 49 подержанных квартир за 168 миллионов долларов

В первом квартале 2018 года на вторичном рынке элитной недвижимости в Москве было продано 49 квартир. Об этом сообщается в материалах аналитиков Top Brokers Alliance (альянс компаний Contact Real Estate, Welhome, TWEED, Savills, Knight Frank, «КМ Девелопмент», Blackwood), поступивших 13 апреля в редакцию «Дома».

Средний бюджет сделки составил 3,4 миллиона долларов, совокупная стоимость всех реализованных лотов — 168 миллионов долларов, площадь — 9,9 тысячи квадратных метров. По отношению к первому кварталу 2017 года количество сделок сократилось на 14 процентов, в денежном выражении объем вырос на 7 процентов. Средний бюджет сделок вырос на четверть.

Наибольшее количество сделок со вторичной элитной недвижимостью в первом квартале 2018 года заключено в районе Хамовники (24 процента всего объема), на втором месте район Патриарших прудов (14 процентов), на третьем месте — Остоженка и Плющиха (на каждый из районов пришлось по 12 процентов сделок).

Как отмечается в материалах альянса брокеров, в перспективе цены на рынке вторичного элитного жилья будут снижаться как за счет конкуренции со стороны рынка новостроек, так и за счет активно дорожающего доллара.

На рынке элитных новостроек в первом квартале 2018 года объем предложения составил 1482 лота, снизившись на 10 процентов относительно декабря 2017-го. Средняя стоимость квадратного метра в сегменте уменьшилась на пять процентов и составила 849 тысяч рублей.