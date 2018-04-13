Башкирия заняла четвертое место в Приволжье по выводу денег за рубеж 

Поступления при этом составили 38 миллионов долларов США, при этом в 2016 году отток капиталов составлял 74 миллиона, приток — более 48 миллионов, сообщает издание «Рельное время».
По выводу денег среди приволжских регионов Башкирия оказалась на четвертом месте, лидерами стали Самарская область (233 миллиона), Нижегородская область (200 миллионов) и Респубика Татарстан (271 миллион рублей).
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, предотвращающий вывод средств за рубеж. В документе прописана ответственность за невыполнение резидентом обязанности по репатриации иностранной валюты.