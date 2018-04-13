Башкирия заняла четвертое место в Приволжье по выводу денег за рубеж

Поступления при этом составили 38 миллионов долларов США, при этом в 2016 году отток капиталов составлял 74 миллиона, приток — более 48 миллионов, сообщает издание «Рельное время».