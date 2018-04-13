Красота по-японски: 74 бьюти-учреждения начали принимать биткойны

Крупнейшая японская криптовалютная биржа BitFlyer стала партнером японской компании SBC Medical Group, которая теперь будет принимать оплату за свои услуги в bitcoin. SBC управляет сетью клиник Shonan Beauty Clinic, крупнейшей японской компании, специализирующейся на пластической хирургии, дерматологии, точечном массаже и стоматологических услугах. В целом сеть охватывает 74 учреждения по всей стране. Максимальная сумма одной биткойновой транзакции в компании составит 2 млн иен, или $18 700. BitFlyer уже подключила биткойновые платежи в 10 тыс. японских компаниях, среди которых сеть магазинов одежды и аксессуаров BIC Camera, туроператор HIS и сервис по бронированию ресторанов Gurunavi.