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Иностранцы готовятся к резкому росту рубля
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Иностранные трейдеры готовятся к резкому росту рубля 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Валютные трейдеры устремились на рынок опционов и делают ставки на отскок рубля после его резкого падения с 6 апреля, когда были введены санкции, передает Bloomberg.
По данным Depository Trust & Clearing Corp., сделки с опционами превышали в четверг пятидневное среднее значение более чем на 900% по состоянию на 22:30 мск, аналогичный всплеск активности наблюдался и в среду.
Объем пут-опционов на доллар составил примерно $2,2 млрд, в то время как колл-опционы были заключены на сумму около $1,3 млрд, указывая, что трейдеры хеджируются от резкого восстановления российской валюты.
После того как США заявили, что вводят санкции в отношении ряда российских магнатов и компаний, падение рубля с начала недели достигало примерно 11%, в результате чего курс обновил минимум с 2016 г. Месячная вмененная волатильность пары доллар-рубль остается вблизи пика почти за два года, свидетельствуют данные в терминале Блумберг.
Индикатор разворота риска, отражающий настроения и позиции на рынке, также колеблется около двухлетних максимумов, так как трейдеры стремятся получить прибыль от отскока рубля, при этом сохраняя опасения относительно его дальнейшего ослабления в случае возвращения геополитических рисков.
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