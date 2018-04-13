Ещё
В Госдуме предложили ограничить деятельность иностранных аудиторских компаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили ограничить деятельность иностранных аудиторских компаний 

RT на русском 1 час назад
Депутат Иван Сухарев направил запрос в правительство (есть в распоряжении RT) с просьбой рассмотреть возможность совместной разработки мер по ограничению деятельности зарубежных аудиторских компаний и аффилированных с ними в отношении отечественных предприятий и организаций.
По мнению депутата, опасность состоит в том, что зарубежные консалтинговые и аудиторские фирмы обслуживают ряд важнейших для отечественной экономики организаций, в том числе предприятий военно-промышленного комплекса.
В частности парламентарий попросил отдельно обратить внимание на деятельность так называемой «большой четверки» на российском рынке консалтинговых услуг.
«Проблема заключается в том, что консалтинговые и аудиторские фирмы с иностранным участием, либо аффилированные с ними, могут выступать в качестве источников конфиденциальной информации, передавая акты оценки собственности и акций, аудиторских проверок, консалтинговых исследований третьим лицам, в том числе враждебно настроенным по отношению к России государствам», — отметил Сухарев.
В своём запросе депутат ссылается на опыт Китая, где действует закон «О защите государственной тайны» и правила защиты коммерческой тайны так называемых «центральных предприятий», которые не позволяют аудиторским службам предоставлять материалы аудита китайских компаний, акции которых торгуются на зарубежных биржах.
В соответствии с вышеназванным законом, к сведениям, составляющим государственную тайну, относятся сведения, раскрытие которых может привести к причинению вреда государственной безопасности и государственным интересам в сфере политики, экономики, национальной обороны, дипломатии и других сферах.
RT на русском: последние новости
Почему курсы доллара США и евро снижаются вслед за рекордным взлётом Рубль растёт к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»292
Рыбке настал конец59
Рыбке настал конец31
Москва решила ответить на санкции США213
Путин знает тайну главного оружия Трампа202
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:57
Синоптики рассказали об арктическом воздухе в Москве
Общество Новости Москвы
02:51
В Москве установят первый памятник Тургеневу
Новости Москвы
43:21
Капсулу с посланием потомкам заложили в парке Горького
Новости Москвы
03:20
Синоптики предсказали москвичам теплый май
Новости Москвы Общество
01:05
Иностранцы готовятся к резкому росту рубля
Рынки Экономика
01:00
В автобусах будут принимать банковские карты
Новости Москвы Экономика
00:36
Пассажиры смогут сэкономить на «Аэроэкспрессе»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение