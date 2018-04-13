В Госдуме предложили ограничить деятельность иностранных аудиторских компаний

Депутат Иван Сухарев направил запрос в правительство (есть в распоряжении RT) с просьбой рассмотреть возможность совместной разработки мер по ограничению деятельности зарубежных аудиторских компаний и аффилированных с ними в отношении отечественных предприятий и организаций.

По мнению депутата, опасность состоит в том, что зарубежные консалтинговые и аудиторские фирмы обслуживают ряд важнейших для отечественной экономики организаций, в том числе предприятий военно-промышленного комплекса.

В частности парламентарий попросил отдельно обратить внимание на деятельность так называемой «большой четверки» на российском рынке консалтинговых услуг.

«Проблема заключается в том, что консалтинговые и аудиторские фирмы с иностранным участием, либо аффилированные с ними, могут выступать в качестве источников конфиденциальной информации, передавая акты оценки собственности и акций, аудиторских проверок, консалтинговых исследований третьим лицам, в том числе враждебно настроенным по отношению к России государствам», — отметил Сухарев.

В своём запросе депутат ссылается на опыт Китая , где действует закон «О защите государственной тайны» и правила защиты коммерческой тайны так называемых «центральных предприятий», которые не позволяют аудиторским службам предоставлять материалы аудита китайских компаний, акции которых торгуются на зарубежных биржах.

В соответствии с вышеназванным законом, к сведениям, составляющим государственную тайну, относятся сведения, раскрытие которых может привести к причинению вреда государственной безопасности и государственным интересам в сфере политики, экономики, национальной обороны, дипломатии и других сферах.